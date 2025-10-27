Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Онтарио Рейн - Бэйкерсфилд Кондорс 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Онтарио РейнБэйкерсфилд Кондорс . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Abbotsford Centre.

МСК, Стадион: Abbotsford Centre
США. АХЛ. Хоккей
Онтарио Рейн
Завершен
5 : 2
27 октября 2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Онтарио Рейн
-
Онтарио Рейн
-
Счет после 1-го периода: 2-1
Онтарио Рейн
-
Онтарио Рейн
-
Счет после 2-го периода: 4-1
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Онтарио Рейн
-

Превью матча Онтарио Рейн — Бэйкерсфилд Кондорс

Команда Онтарио Рейн в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 21-13. Команда Бэйкерсфилд Кондорс, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 33-25. Команда Онтарио Рейн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бэйкерсфилд Кондорс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Онтарио Рейн, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Онтарио Рейн
Онтарио Рейн
Бэйкерсфилд Кондорс
Онтарио Рейн
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.10.2025
Онтарио Рейн
Онтарио Рейн
5:2
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
Обзор
Комментарии к матчу
