Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Онтарио Рейн — Бэйкерсфилд Кондорс . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Abbotsford Centre .

Превью матча Онтарио Рейн — Бэйкерсфилд Кондорс

Команда Онтарио Рейн в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 21-13. Команда Бэйкерсфилд Кондорс, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 33-25. Команда Онтарио Рейн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бэйкерсфилд Кондорс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Онтарио Рейн, в том матче победу одержали хозяева.