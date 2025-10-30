Смотреть онлайн Сиракьюс - Торонто 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Сиракьюс — Торонто . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ricoh Coliseum.
Превью матча Сиракьюс — Торонто
Команда Сиракьюс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 24-7. Команда Торонто, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 21-17. Команда Сиракьюс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Торонто забивает 2, пропускает 2.