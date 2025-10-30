Смотреть онлайн Провиденс - Уилкс-Барре/Скрентон 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Провиденс — Уилкс-Барре/Скрентон . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Mohegan Sun Arena at Casey Plaza.
Превью матча Провиденс — Уилкс-Барре/Скрентон
Команда Провиденс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 24-12. Команда Уилкс-Барре/Скрентон, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 17-6. Команда Провиденс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Уилкс-Барре/Скрентон забивает 2, пропускает 1.