30.10.2025

Смотреть онлайн Провиденс - Уилкс-Барре/Скрентон 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: ПровиденсУилкс-Барре/Скрентон . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Mohegan Sun Arena at Casey Plaza.

МСК, Стадион: Mohegan Sun Arena at Casey Plaza
США. АХЛ. Хоккей
Провиденс
Завершен
3 : 1
30 октября 2025
Уилкс-Барре/Скрентон
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Провиденс
-
Провиденс
-
Уилкс-Барре/Скрентон
-
Провиденс
-
Счет после 2-го периода: 3-1
Счет после 3-го периода: 3-1

Превью матча Провиденс — Уилкс-Барре/Скрентон

Команда Провиденс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 24-12. Команда Уилкс-Барре/Скрентон, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 17-6. Команда Провиденс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Уилкс-Барре/Скрентон забивает 2, пропускает 1.

