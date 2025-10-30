Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Манитоба Мус — Тусон Роудраннерс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Tucson Convention Center .

Превью матча Манитоба Мус — Тусон Роудраннерс

Команда Манитоба Мус в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 10-14. Команда Тусон Роудраннерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 21-21. Команда Манитоба Мус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тусон Роудраннерс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Манитоба Мус, в том матче победу одержали хозяева.