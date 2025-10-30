Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Манитоба Мус - Тусон Роудраннерс 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Манитоба МусТусон Роудраннерс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Tucson Convention Center.

МСК, Стадион: Tucson Convention Center
США. АХЛ. Хоккей
Манитоба Мус
Завершен
4 : 3
30 октября 2025
Тусон Роудраннерс
Смотреть онлайн
Тусон Роудраннерс
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Манитоба Мус
-
Тусон Роудраннерс
-
Манитоба Мус
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Манитоба Мус
-
Манитоба Мус
-
Тусон Роудраннерс
-
Счет после 3-го периода: 4-3

Превью матча Манитоба Мус — Тусон Роудраннерс

Команда Манитоба Мус в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 10-14. Команда Тусон Роудраннерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 21-21. Команда Манитоба Мус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тусон Роудраннерс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Манитоба Мус, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Манитоба Мус
Манитоба Мус
Тусон Роудраннерс
Манитоба Мус
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.10.2025
Манитоба Мус
Манитоба Мус
2:0
Тусон Роудраннерс
Тусон Роудраннерс
Обзор
Комментарии к матчу
