Смотреть онлайн Сан-Хосе Барракуда - Сан-Диего Галлз 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Сан-Хосе Барракуда — Сан-Диего Галлз . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Valley View Casino Center.
Превью матча Сан-Хосе Барракуда — Сан-Диего Галлз
Команда Сан-Хосе Барракуда в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 13-20. Команда Сан-Диего Галлз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 5-2. Команда Сан-Хосе Барракуда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Сан-Диего Галлз забивает 1, пропускает 0.