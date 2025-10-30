Смотреть онлайн Онтарио Рейн - ХНД Силвер Найтс 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Онтарио Рейн — ХНД Силвер Найтс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lee Family Forum.
Превью матча Онтарио Рейн — ХНД Силвер Найтс
Команда Онтарио Рейн в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 26-15. Команда ХНД Силвер Найтс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 5-7. Команда Онтарио Рейн в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ХНД Силвер Найтс забивает 1, пропускает 1.