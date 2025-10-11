Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Кливленд Монстерз — Ютика Кометс . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Адирондак Банк Центр .

Превью матча Кливленд Монстерз — Ютика Кометс

Команда Кливленд Монстерз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 1-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Кливленд Монстерз, в том матче победу одержали хозяева.