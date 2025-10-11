Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Кливленд Монстерз - Ютика Кометс 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Кливленд МонстерзЮтика Кометс . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Адирондак Банк Центр.

МСК, Стадион: Адирондак Банк Центр
США. АХЛ. Хоккей
Кливленд Монстерз
Завершен
3 : 2
11 октября 2025
Ютика Кометс
Смотреть онлайн
Кливленд Монстерз
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Ютика Кометс
-
Кливленд Монстерз
-
Счет после 2-го периода: 2-1
Ютика Кометс
-
Счет после 3-го периода: 2-2

Превью матча Кливленд Монстерз — Ютика Кометс

Команда Кливленд Монстерз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 1-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Кливленд Монстерз, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Кливленд Монстерз
Кливленд Монстерз
Ютика Кометс
Кливленд Монстерз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.10.2025
Кливленд Монстерз
Кливленд Монстерз
1:0
Ютика Кометс
Ютика Кометс
Обзор
Комментарии к матчу
