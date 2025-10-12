Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Хартфорд - Уилкс-Барре/Скрентон 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: ХартфордУилкс-Барре/Скрентон . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Mohegan Sun Arena at Casey Plaza.

МСК, Стадион: Mohegan Sun Arena at Casey Plaza
США. АХЛ. Хоккей
Хартфорд
Завершен
1 : 2
12 октября 2025
Уилкс-Барре/Скрентон
Хартфорд
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Уилкс-Барре/Скрентон
-
Счет после 2-го периода: 1-1
Уилкс-Барре/Скрентон
-

Превью матча Хартфорд — Уилкс-Барре/Скрентон

Команда Хартфорд в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 6-8.

