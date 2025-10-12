Смотреть онлайн Сиракьюс - Херши 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Сиракьюс — Херши . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Giant Center.
Превью матча Сиракьюс — Херши
Команда Сиракьюс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 8-2. Команда Херши, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 16-12. Команда Сиракьюс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Херши забивает 2, пропускает 1.