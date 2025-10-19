Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Уилкс-Барре/Скрентон - Бриджпорт Айлендерс 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Уилкс-Барре/СкрентонБриджпорт Айлендерс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Уэбстер Банк Арена.

МСК, Стадион: Уэбстер Банк Арена
США. АХЛ. Хоккей
Уилкс-Барре/Скрентон
Завершен
6 : 3
19 октября 2025
Бриджпорт Айлендерс
Смотреть онлайн
Бриджпорт Айлендерс
-
Бриджпорт Айлендерс
-
Бриджпорт Айлендерс
-
Счет после 1-го периода: 0-3
Уилкс-Барре/Скрентон
-
Счет после 2-го периода: 1-3
Уилкс-Барре/Скрентон
-
Уилкс-Барре/Скрентон
-
Уилкс-Барре/Скрентон
-
Уилкс-Барре/Скрентон
-
Уилкс-Барре/Скрентон
-

Превью матча Уилкс-Барре/Скрентон — Бриджпорт Айлендерс

Команда Уилкс-Барре/Скрентон в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 7-3. Команда Бриджпорт Айлендерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 16-11. Команда Уилкс-Барре/Скрентон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Бриджпорт Айлендерс забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 ноября 2025 на поле команды Бриджпорт Айлендерс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Уилкс-Барре/Скрентон
Уилкс-Барре/Скрентон
Бриджпорт Айлендерс
Уилкс-Барре/Скрентон
3 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.11.2025
Бриджпорт Айлендерс
Бриджпорт Айлендерс
3:5
Уилкс-Барре/Скрентон
Уилкс-Барре/Скрентон
Обзор
12.11.2025
Уилкс-Барре/Скрентон
Уилкс-Барре/Скрентон
5:4
Бриджпорт Айлендерс
Бриджпорт Айлендерс
Обзор
01.11.2025
Бриджпорт Айлендерс
Бриджпорт Айлендерс
2:3
Уилкс-Барре/Скрентон
Уилкс-Барре/Скрентон
Обзор
Комментарии к матчу
