Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Уилкс-Барре/Скрентон — Бриджпорт Айлендерс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Уэбстер Банк Арена .

Превью матча Уилкс-Барре/Скрентон — Бриджпорт Айлендерс

Команда Уилкс-Барре/Скрентон в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 7-3. Команда Бриджпорт Айлендерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 16-11. Команда Уилкс-Барре/Скрентон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Бриджпорт Айлендерс забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 ноября 2025 на поле команды Бриджпорт Айлендерс, в том матче победу одержали гостьи.