Смотреть онлайн Фантомс - Кливленд Монстерз 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Фантомс — Кливленд Монстерз . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rocket Mortgage Fieldhouse.
Превью матча Фантомс — Кливленд Монстерз
Команда Фантомс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 9-14. Команда Кливленд Монстерз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 4-2. Команда Фантомс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кливленд Монстерз забивает 0, пропускает 0.