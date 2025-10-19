Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Манитоба Мус - Гранд Рэпидс 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Манитоба МусГранд Рэпидс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Van Andel Arena.

МСК, Стадион: Van Andel Arena
США. АХЛ. Хоккей
Манитоба Мус
Завершен
2 : 4
19 октября 2025
Гранд Рэпидс
Счет после 1-го периода: 0-0
Гранд Рэпидс
-
Счет после 2-го периода: 0-1
Гранд Рэпидс
-
Гранд Рэпидс
-
Манитоба Мус
-
Гранд Рэпидс
-
Манитоба Мус
-
Счет после 3-го периода: 2-4

Превью матча Манитоба Мус — Гранд Рэпидс

Команда Манитоба Мус в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 6-6. Команда Гранд Рэпидс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 7-5. Команда Манитоба Мус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гранд Рэпидс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Манитоба Мус, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Манитоба Мус
Манитоба Мус
Гранд Рэпидс
Манитоба Мус
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.10.2025
Манитоба Мус
Манитоба Мус
0:4
Гранд Рэпидс
Гранд Рэпидс
Обзор
Комментарии к матчу
