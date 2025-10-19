Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Манитоба Мус — Гранд Рэпидс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Van Andel Arena .

Превью матча Манитоба Мус — Гранд Рэпидс

Команда Манитоба Мус в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 6-6. Команда Гранд Рэпидс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 7-5. Команда Манитоба Мус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гранд Рэпидс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Манитоба Мус, в том матче победу одержали гостьи.