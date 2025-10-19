Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Хартфорд — Провиденс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Dunkin' Donuts Center .

Превью матча Хартфорд — Провиденс

Команда Хартфорд в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 7-10. Команда Провиденс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 10-6. Команда Хартфорд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Провиденс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Хартфорд, в том матче победу одержали гостьи.