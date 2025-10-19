Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Сиракьюс — Бельвилль Сенаторз . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CAA Arena .

Превью матча Сиракьюс — Бельвилль Сенаторз

Команда Сиракьюс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 16-4. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Бельвилль Сенаторз, в том матче победу одержали хозяева.