19.10.2025

Смотреть онлайн Сиракьюс - Бельвилль Сенаторз 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: СиракьюсБельвилль Сенаторз . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CAA Arena.

МСК, Стадион: CAA Arena
США. АХЛ. Хоккей
Сиракьюс
Завершен
5 : 3
19 октября 2025
Бельвилль Сенаторз
Сиракьюс
-
Бельвилль Сенаторз
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Сиракьюс
-
Сиракьюс
-
Счет после 2-го периода: 3-1
Бельвилль Сенаторз
-
Сиракьюс
-
Сиракьюс
-
Бельвилль Сенаторз
-
Счет после 3-го периода: 5-3

Превью матча Сиракьюс — Бельвилль Сенаторз

Команда Сиракьюс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 16-4. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Бельвилль Сенаторз, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Сиракьюс
Сиракьюс
Бельвилль Сенаторз
Сиракьюс
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
16.11.2025
Бельвилль Сенаторз
Бельвилль Сенаторз
4:1
Сиракьюс
Сиракьюс
Обзор
02.11.2025
Бельвилль Сенаторз
Бельвилль Сенаторз
7:4
Сиракьюс
Сиракьюс
Обзор
