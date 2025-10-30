Смотреть онлайн Шарлотт - Хартфорд 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Шарлотт — Хартфорд . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе XL Center.
Превью матча Шарлотт — Хартфорд
Команда Шарлотт в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 26-35. Команда Хартфорд, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 9-18. Команда Шарлотт в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Хартфорд забивает 1, пропускает 2.