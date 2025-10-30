Смотреть онлайн Херши - Бриджпорт Айлендерс 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Херши — Бриджпорт Айлендерс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Уэбстер Банк Арена.
Превью матча Херши — Бриджпорт Айлендерс
Команда Херши в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 24-26. Команда Бриджпорт Айлендерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 23-21. Команда Херши в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Бриджпорт Айлендерс забивает 2, пропускает 2.