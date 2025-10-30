Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Рочестер — Бельвилль Сенаторз . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CAA Arena .

Превью матча Рочестер — Бельвилль Сенаторз

Команда Рочестер в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 15-20. Команда Бельвилль Сенаторз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 22-28. Команда Рочестер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бельвилль Сенаторз забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Бельвилль Сенаторз, в том матче победу одержали хозяева.