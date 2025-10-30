Смотреть онлайн Фантомс - Лаваль Рокет 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Фантомс — Лаваль Рокет . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Place Bell Arena.
Превью матча Фантомс — Лаваль Рокет
Команда Фантомс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 17-20. Команда Лаваль Рокет, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 20-35. Команда Фантомс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Лаваль Рокет забивает 2, пропускает 4.