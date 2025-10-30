Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Чикаго - Милуоки 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: ЧикагоМилуоки . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе UW-Milwaukee Panther Arena.

МСК, Стадион: UW-Milwaukee Panther Arena
США. АХЛ. Хоккей
Чикаго
Завершен
1 : 4
30 октября 2025
Милуоки
Милуоки
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Милуоки
-
Милуоки
-
Счет после 2-го периода: 0-3
Чикаго
-
Милуоки
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча Чикаго — Милуоки

Команда Чикаго в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 16-19. Команда Милуоки, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 28-25. Команда Чикаго в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Милуоки забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Чикаго, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Чикаго
Чикаго
Милуоки
Чикаго
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
12.11.2025
Чикаго
Чикаго
3:4
Милуоки
Милуоки
Обзор
05.10.2025
Чикаго
Чикаго
3:4
Милуоки
Милуоки
Обзор
Комментарии к матчу
