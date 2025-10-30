Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Чикаго — Милуоки . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе UW-Milwaukee Panther Arena .

Превью матча Чикаго — Милуоки

Команда Чикаго в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 16-19. Команда Милуоки, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 28-25. Команда Чикаго в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Милуоки забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Чикаго, в том матче победу одержали гостьи.