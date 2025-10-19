Смотреть онлайн Ковентри Блэйз - Глазго Клэн 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Чемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига: Ковентри Блэйз — Глазго Клэн . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
Превью матча Ковентри Блэйз — Глазго Клэн
Команда Ковентри Блэйз в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 25-31. Команда Глазго Клэн, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 20-31. Команда Ковентри Блэйз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Глазго Клэн забивает 2, пропускает 3.