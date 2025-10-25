Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Данди Старс - Манчестер Сторм 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияЧемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига: Данди СтарсМанчестер Сторм . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига
Данди Старс
Завершен
1 : 4
25 октября 2025
Манчестер Сторм
Манчестер Сторм
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Данди Старс
-
Манчестер Сторм
-
Счет после 2-го периода: 1-2
Манчестер Сторм
-
Манчестер Сторм
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча Данди Старс — Манчестер Сторм

Команда Данди Старс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 32-34. Команда Манчестер Сторм, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 34-24. Команда Данди Старс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Манчестер Сторм забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Манчестер Сторм, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Данди Старс
Данди Старс
Манчестер Сторм
Данди Старс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.10.2025
Манчестер Сторм
Манчестер Сторм
4:3
Данди Старс
Данди Старс
Обзор
Комментарии к матчу
