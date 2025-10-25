Смотреть онлайн Кардифф Девилз - Ноттингем Пантерс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Чемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига: Кардифф Девилз — Ноттингем Пантерс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Viola Arena.
Превью матча Кардифф Девилз — Ноттингем Пантерс
Команда Кардифф Девилз в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 25-23. Команда Ноттингем Пантерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 32-24. Команда Кардифф Девилз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Ноттингем Пантерс забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Ноттингем Пантерс, в том матче победу одержали гостьи.