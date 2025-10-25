Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Кардифф Девилз - Ноттингем Пантерс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияЧемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига: Кардифф ДевилзНоттингем Пантерс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Viola Arena.

МСК, Стадион: Viola Arena
Чемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига
Кардифф Девилз
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Ноттингем Пантерс
Смотреть онлайн
Ноттингем Пантерс
-
Кардифф Девилз
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Кардифф Девилз
-
Счет после 2-го периода: 2-1
Кардифф Девилз
-
Кардифф Девилз
-
Счет после 3-го периода: 4-1

Превью матча Кардифф Девилз — Ноттингем Пантерс

Команда Кардифф Девилз в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 25-23. Команда Ноттингем Пантерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 32-24. Команда Кардифф Девилз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Ноттингем Пантерс забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Ноттингем Пантерс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Кардифф Девилз
Кардифф Девилз
Ноттингем Пантерс
Кардифф Девилз
2 побед
0 ничьих
1 победа
67%
0%
33%
12.10.2025
Ноттингем Пантерс
Ноттингем Пантерс
2:3
Кардифф Девилз
Кардифф Девилз
Обзор
05.10.2025
Кардифф Девилз
Кардифф Девилз
0:5
Ноттингем Пантерс
Ноттингем Пантерс
Обзор
13.09.2025
Ноттингем Пантерс
Ноттингем Пантерс
3:6
Кардифф Девилз
Кардифф Девилз
Обзор
Комментарии к матчу
