Превью матча Кардифф Девилз — Ноттингем Пантерс

Команда Кардифф Девилз в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 25-23. Команда Ноттингем Пантерс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 32-24. Команда Кардифф Девилз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Ноттингем Пантерс забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Ноттингем Пантерс, в том матче победу одержали гостьи.