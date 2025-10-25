Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Чемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига : Файф Флайерс — Ковентри Блэйз . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Файф Флайерс — Ковентри Блэйз

Команда Файф Флайерс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей с разницей шайб 16-45. Команда Ковентри Блэйз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 20-24. Команда Файф Флайерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 5. Ковентри Блэйз забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Ковентри Блэйз, в том матче победу одержали хозяева.