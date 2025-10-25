Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Файф Флайерс - Ковентри Блэйз 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияЧемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига: Файф ФлайерсКовентри Блэйз . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига
Файф Флайерс
Отменен
- : -
25 октября 2025
Ковентри Блэйз
Превью матча Файф Флайерс — Ковентри Блэйз

Команда Файф Флайерс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей с разницей шайб 16-45. Команда Ковентри Блэйз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 20-24. Команда Файф Флайерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 5. Ковентри Блэйз забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Ковентри Блэйз, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Файф Флайерс
Файф Флайерс
Ковентри Блэйз
Файф Флайерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.11.2025
Ковентри Блэйз
Ковентри Блэйз
4:1
Файф Флайерс
Файф Флайерс
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
