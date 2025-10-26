Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Ковентри Блэйз - Кардифф Девилз 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияЧемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига: Ковентри БлэйзКардифф Девилз . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига
Ковентри Блэйз
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
Кардифф Девилз
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Кардифф Девилз
-
Счет после 2-го периода: 0-1
Кардифф Девилз
-
Кардифф Девилз
-
Счет после 3-го периода: 0-3

Превью матча Ковентри Блэйз — Кардифф Девилз

Команда Ковентри Блэйз в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 20-24. Команда Кардифф Девилз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 29-24. Команда Ковентри Блэйз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кардифф Девилз забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Кардифф Девилз, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ковентри Блэйз
Ковентри Блэйз
Кардифф Девилз
Ковентри Блэйз
1 победа
1 ничья
1 победа
33%
33%
33%
11.10.2025
Кардифф Девилз
Кардифф Девилз
3:0
Ковентри Блэйз
Ковентри Блэйз
Обзор
04.10.2025
Кардифф Девилз
Кардифф Девилз
5:5
Ковентри Блэйз
Ковентри Блэйз
Обзор
21.09.2025
Ковентри Блэйз
Ковентри Блэйз
2:1
Кардифф Девилз
Кардифф Девилз
Обзор
Комментарии к матчу
