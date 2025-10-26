Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Чемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига : Ковентри Блэйз — Кардифф Девилз . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча Ковентри Блэйз — Кардифф Девилз

Команда Ковентри Блэйз в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 20-24. Команда Кардифф Девилз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 29-24. Команда Ковентри Блэйз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кардифф Девилз забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Кардифф Девилз, в том матче победу одержали хозяева.