Смотреть онлайн Гилфорд Флеймс - Белфаст Джайантс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Чемпионат Великобритании по хоккею. Элитная лига: Гилфорд Флеймс — Белфаст Джайантс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Гилфорд Флеймс — Белфаст Джайантс
Команда Гилфорд Флеймс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 33-27. Команда Белфаст Джайантс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 33-24. Команда Гилфорд Флеймс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Белфаст Джайантс забивает 3, пропускает 2.