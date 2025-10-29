Превью матча Белфаст Джайантс — Кардифф Девилз

Команда Белфаст Джайантс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 33-24. Команда Кардифф Девилз, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 30-21. Команда Белфаст Джайантс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Кардифф Девилз забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Кардифф Девилз, в том матче победу одержали хозяева.