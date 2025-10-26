Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария. Национальная лига В. Хоккей : ГСК Лайонс — Висп . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:45 по московскому времени и пройдет на стадионе KEK Küsnacht .

Превью матча ГСК Лайонс — Висп

Команда ГСК Лайонс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 28-20. Команда Висп, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 25-29. Команда ГСК Лайонс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Висп забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Висп, в том матче победу одержали хозяева.