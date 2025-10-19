Смотреть онлайн EHC Arosa - ХК Винтертур 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария. Национальная лига В. Хоккей: EHC Arosa — ХК Винтертур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Eissporthalle Obersee.
Превью матча EHC Arosa — ХК Винтертур
Команда EHC Arosa в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 15-32. Команда ХК Винтертур, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 29-21. Команда EHC Arosa в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ХК Винтертур забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды ХК Винтертур, в том матче победу одержали хозяева.