Превью матча EHC Arosa — ХК Винтертур

Команда EHC Arosa в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 15-32. Команда ХК Винтертур, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 29-21. Команда EHC Arosa в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ХК Винтертур забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды ХК Винтертур, в том матче победу одержали хозяева.