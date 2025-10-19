Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария. Национальная лига В. Хоккей : Ольтен — ГСК Лайонс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Eisbahn Kleinholz .

Превью матча Ольтен — ГСК Лайонс

Команда Ольтен в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 18-23. Команда ГСК Лайонс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 26-15. Команда Ольтен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ГСК Лайонс забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 сентября 2025 на поле команды ГСК Лайонс, в том матче победу одержали хозяева.