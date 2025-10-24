Смотреть онлайн Ольтен - ХК Сьерра 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария. Национальная лига В. Хоккей: Ольтен — ХК Сьерра . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Eisbahn Kleinholz.
Превью матча Ольтен — ХК Сьерра
Команда Ольтен в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 23-25. Команда ХК Сьерра, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 23-15. Команда Ольтен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ХК Сьерра забивает 2, пропускает 2.