29.10.2025
Смотреть онлайн Bellinzona Snakes - ХК Винтертур 29.10.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария. Национальная лига В. Хоккей: Bellinzona Snakes — ХК Винтертур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Raiffeisen BiascArena.
МСК, Стадион: Raiffeisen BiascArena
Швейцария. Национальная лига В. Хоккей
Завершен
3 : 2
29 октября 2025
Счет после 1-го периода: 0-1
Счет после 2-го периода: 1-2
Счет после 3-го периода: 3-2
Превью матча Bellinzona Snakes — ХК Винтертур
История последних встреч
Bellinzona Snakes
ХК Винтертур
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.09.2025
ХК Винтертур
9:2
Bellinzona Snakes
