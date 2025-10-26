Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — КХЛ : Торпедо — Автомобилист . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Trade Union Sport Palace .

Превью матча Торпедо — Автомобилист

Команда Торпедо в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 28-28. Команда Автомобилист, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 32-28. Команда Торпедо в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Автомобилист забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Автомобилист, в том матче победу одержали гостьи.