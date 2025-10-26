Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Торпедо - Автомобилист 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияКХЛ: ТорпедоАвтомобилист . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Trade Union Sport Palace.

МСК, Стадион: Trade Union Sport Palace
КХЛ
Торпедо
Завершен
7 : 4
26 октября 2025
Автомобилист
Превью матча Торпедо — Автомобилист

Команда Торпедо в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 28-28. Команда Автомобилист, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 32-28. Команда Торпедо в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Автомобилист забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Автомобилист, в том матче победу одержали гостьи.

Торпедо Торпедо
10
Россия
Vladislav Firstov
96
Россия
Сергей Бойков
36
Россия
Антон Сизов
93
Беларусь
Andrei Belevich
85
Россия
Александр Яремчук
77
США
Bobby Nardella
7
Россия
Maxim Letunov
27
Россия
Sergei Goncharuk
35
Беларусь
Иван Кулбаков
72
Россия
Денис Костин
13
Россия
Egor Sokolov
2
Россия
Daniil Zhuravlyov
41
Россия
Кирилл Воронин
16
Россия
Василий Атанасов
92
Yegor Vinogradov
6
Россия
Bogdan Konyushkov
78
Россия
Алексей Кручинин
21
Россия
Anton Silayev
79
Россия
Nikita Artamonov
80
Россия
Nikita Shavin
18
США
Шейн Принс
1
Россия
Денис Александров
Автомобилист Автомобилист
1
Россия
Vladimir Galkin
7
Россия
Yaroslav Busygin
26
Nikita Ishimnikov
92
Россия
Roman Gorbunov
83
Беларусь
Daniil Karpovich
19
Россия
Yegor Chernikov
79
Россия
Maxim Tarasov
24
Россия
Максим Денежкин
44
Россия
Дмитрий Юдин
81
Россия
Данил Романцев
17
Германия
Брукс Мэйсек
86
Россия
Александр А. Шаров
28
Россия
Алексей Бывальцев
69
Россия
Юрий Паутов
9
Канада
Джесси Блэкер
55
Россия
Кирилл Воробьёв
31
Россия
Степан Хрипунов
18
Россия
Евгений Аликин
14
Канада
Кёртис Волк
15
Россия
Анатолий Голышев
99
Россия
Никита Шашков
77
Франция
Стефан Да Коста

История последних встреч

Торпедо
Торпедо
Автомобилист
Торпедо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.11.2025
Автомобилист
Автомобилист
0:2
Торпедо
Торпедо
Обзор
