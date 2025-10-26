Превью матча ХК Тургау — EHC Arosa

Команда ХК Тургау в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 25-14. Команда EHC Arosa, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 19-35. Команда ХК Тургау в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. EHC Arosa забивает 2, пропускает 4.