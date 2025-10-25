Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн AK Барс - Адмирал 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияКХЛ: AK БарсАдмирал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Татнефть Арена.

МСК, Стадион: Татнефть Арена
КХЛ
AK Барс
Завершен
5 : 3
25 октября 2025
Адмирал
Превью матча AK Барс — Адмирал

Команда AK Барс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 26-30. Команда Адмирал, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 29-36. Команда AK Барс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Адмирал забивает 3, пропускает 4.

AK Барс AK Барс
8
Россия
Artemi Knyazev
65
Россия
Константин Лучевников
24
Россия
Ilya Safonov
14
Россия
Григорий Денисенко
89
Россия
Илья Карпухин
72
Беларусь
Vladimir Alistrov
55
США
Александр Хмелевски
95
Россия
Артём Галимов
86
Россия
Nikita Dynyak
58
США
Mitchell Miller
92
Россия
Dmitri Katelevsky
13
Radel Zamaltdinov
10
Канада
Brandon Biro
23
Россия
Дмитрий Яшкин
94
Россия
Кирилл Семёнов
1
Россия
Mikhail Berdin
96
Россия
Никита Лямкин
7
Беларусь
Степан Фальковский
17
Россия
Александр Барабанов
11
Россия
Михаил Фисенко
82
Россия
Тимур Билялов
Адмирал Адмирал
2
Россия
Павел Коледов
8
Anton Shkolny
41
Россия
Alexandr Daryin
96
Россия
Vladislav Leontyev
1
Россия
Arseni Tsyba
73
Чехия
Либор Сулак
57
Россия
Semyon Ruchkin
38
Россия
Никита Тертышный
21
Казахстан
Семён Кошелев
25
Канада
Кайл Олсон
53
Россия
Руслан Педан
62
Россия
Georgy Solyannikov
16
Россия
Павел Шэн
89
Россия
Игорь Гераскин
18
Россия
Степан Старков
15
Россия
Егор Петухов
64
Казахстан
Аркадий Шестаков
71
Россия
Иван Муранов
17
Россия
Dmitry Zavgorodniy
78
Россия
Daniil Gutik
35
Словакия
Adam Huska
Комментарии к матчу
