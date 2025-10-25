Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — КХЛ : AK Барс — Адмирал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Татнефть Арена .

Превью матча AK Барс — Адмирал

Команда AK Барс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 26-30. Команда Адмирал, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 29-36. Команда AK Барс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Адмирал забивает 3, пропускает 4.