Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — КХЛ : ЦСКА — Амур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ледовый спортивный комплекс ЦСКА .

Превью матча ЦСКА — Амур

Команда ЦСКА в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 30-23. Команда Амур, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 18-22. Команда ЦСКА в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Амур забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 сентября 2025 на поле команды Амур, в том матче победу одержали хозяева.