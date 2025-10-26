Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн ЦСКА - Амур 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияКХЛ: ЦСКААмур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ледовый спортивный комплекс ЦСКА.

МСК, Стадион: Ледовый спортивный комплекс ЦСКА
КХЛ
ЦСКА
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Амур
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ЦСКА — Амур

Команда ЦСКА в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 30-23. Команда Амур, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 18-22. Команда ЦСКА в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Амур забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 сентября 2025 на поле команды Амур, в том матче победу одержали хозяева.

ЦСКА ЦСКА
28
Россия
Ivan Patrikhayev
27
Россия
Maxim Sorkin
5
Россия
Дмитрий Саморуков
88
Беларусь
Vladislav Yeryomenko
19
Беларусь
Иван Дроздов
51
Россия
Николай Коваленко
55
Россия
Nikita Okhotyuk
63
Россия
Mingachyov Takhir
33
Россия
Dmitri Gamzin
13
Россия
Prokhor Poltapov
26
Kirill Dolzhenkov
69
Россия
Oleg Maistrenko
22
Канада
Колби Уильямс
16
Россия
Денис Зернов
15
Бельгия
Павел Карнаухов
30
Канада
Спенсер Мартин
89
Россия
Никита Д. Нестеров
91
Нидерланды
Даниэль Спронг
72
Dmitri Buchelnikov
11
Россия
Виталий Абрамов
23
Канада
Rhett Gardner
45
Россия
Владислав Провольнев
Амур Амур
44
Nikita Yevseyev
92
Казахстан
Raul Akmaldinov
Россия
Евгений Свешников
21
Россия
Кирилл Ураков
41
Россия
Виктор Балдаев
10
Россия
Yaroslav Likhachyov
60
Россия
Viktor Kobozev
19
Россия
Евгений Грачёв
25
США
Алекс Бродхерст
26
Россия
Artyom Shvaryov
97
Россия
Ignat Korotkikh
90
Россия
Олег Ли
24
Россия
Alexei Solovyev
47
Россия
Иван Мищенко
8
Россия
Матвей Заседа
57
Россия
Егор Воронков
98
Россия
Kirill Petkov
29
Россия
Кирилл Слепец
83
Россия
Maxim Dorozhko
99
Россия
Dubakin Sergei
75
Россия
Ivan Sherstnyov
75
Россия
Ivan Sherstnyov

История последних встреч

ЦСКА
ЦСКА
Амур
ЦСКА
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.09.2025
Амур
Амур
2:0
ЦСКА
ЦСКА
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
10 Ноября
04:40
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Каролина Каролина
Торонто Торонто
10 Ноября
03:00
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10