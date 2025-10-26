Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Северсталь - Куньлунь Ред Стар 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияКХЛ: СеверстальКуньлунь Ред Стар . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ледовый дворец.

МСК, Стадион: Ледовый дворец
КХЛ
Северсталь
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Куньлунь Ред Стар
Превью матча Северсталь — Куньлунь Ред Стар

Команда Северсталь в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 29-23. Команда Куньлунь Ред Стар, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 34-19. Команда Северсталь в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Куньлунь Ред Стар забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Куньлунь Ред Стар, в том матче победу одержали гостьи.

Северсталь Северсталь
89
Россия
Oleg Sadovin
32
Канада
Том Грегуар
30
Россия
Всеволод Сконтинов
88
Россия
David Dumbadze
8
Канада
Yanni Kaldis
53
Россия
Danil Aimurzin
51
Россия
Ilya Khan
17
Россия
Ruslan Abrosimov
66
Россия
Ivan Podshivalov
75
Россия
Timofey Davydov
33
Timur Mukhanov
99
Россия
Mikhail Ilyin
84
Россия
Artyom Shchuchinov
37
Россия
Ilya Reingardt
77
Россия
Makar Fomin
29
Россия
Alexander Samoilov
12
Беларусь
Alexander Skorenov
13
Россия
Кирилл Пилипенко
97
Россия
Николай Чебыкин
21
Россия
Никита Камалов
18
Россия
Данил Веряев
7
Россия
Nikolai Burenov
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
91
Канада
Остин Вагнер
12
США
Кевин Лабан
1
Россия
Андрей Кареев
10
Канада
Николас Меркли
19
Канада
Грер Маккегг
5
США
Адам Кленденинг
51
Канада
Райан Спунер
22
Канада
Parker Foo
65
Беларусь
Yegor Chezganov
44
Канада
Бен Харпур
24
Канада
William Reilly
27
США
Doyle Somerby
37
США
Натан Суцесе
18
Россия
Павел Акользин
72
США
Гейдж Куинни
42
Словакия
Патрик Рыбар
9
Россия
Vladislav Valentsov
28
США
Джейк Бишофф
11
Россия
Владимир Кузнецов
17
Хорватия
Борна Рендулич
17
Хорватия
История последних встреч

Северсталь
Северсталь
Куньлунь Ред Стар
Северсталь
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
08.11.2025
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Стар
2:4
Северсталь
Северсталь
Обзор
01.11.2025
Северсталь
Северсталь
3:6
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Стар
Обзор
