Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — КХЛ : Северсталь — Куньлунь Ред Стар . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ледовый дворец .

Превью матча Северсталь — Куньлунь Ред Стар

Команда Северсталь в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 29-23. Команда Куньлунь Ред Стар, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 34-19. Команда Северсталь в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Куньлунь Ред Стар забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Куньлунь Ред Стар, в том матче победу одержали гостьи.