Превью матча де Фон — ХК Тургау

Команда де Фон в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 32-22. Команда ХК Тургау, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 23-11. Команда де Фон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ХК Тургау забивает 2, пропускает 1.