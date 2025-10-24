Смотреть онлайн де Фон - ХК Тургау 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария. Национальная лига В. Хоккей: де Фон — ХК Тургау . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:50 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire des Melezes.
Превью матча де Фон — ХК Тургау
Команда де Фон в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 32-22. Команда ХК Тургау, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 23-11. Команда де Фон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ХК Тургау забивает 2, пропускает 1.