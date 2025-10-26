Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ХК Винтертур - де Фон 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария. Национальная лига В. Хоккей: ХК Винтертурде Фон . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Eishalle Zielbau Arena.

МСК, Стадион: Eishalle Zielbau Arena
Швейцария. Национальная лига В. Хоккей
ХК Винтертур
Завершен
3 : 3
26 октября 2025
де Фон
де Фон
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Счет после 2-го периода: 0-1
ХК Винтертур
-
ХК Винтертур
-
ХК Винтертур
-
де Фон
-
де Фон
-
Счет после 3-го периода: 3-3

Превью матча ХК Винтертур — де Фон

Команда ХК Винтертур в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 32-25. Команда де Фон, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 32-23. Команда ХК Винтертур в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. де Фон забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды де Фон, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ХК Винтертур
ХК Винтертур
де Фон
ХК Винтертур
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.09.2025
де Фон
де Фон
5:3
ХК Винтертур
ХК Винтертур
Обзор
