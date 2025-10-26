Превью матча ХК Винтертур — де Фон

Команда ХК Винтертур в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 32-25. Команда де Фон, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 32-23. Команда ХК Винтертур в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. де Фон забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды де Фон, в том матче победу одержали хозяева.