Смотреть онлайн Висп - EHC Chur 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария. Национальная лига В. Хоккей: Висп — EHC Chur . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Litternahalle.
Превью матча Висп — EHC Chur
Команда Висп в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 23-32. Команда EHC Chur, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 14-20. Команда Висп в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. EHC Chur забивает 1, пропускает 2.