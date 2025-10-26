Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария. Национальная лига В. Хоккей : EHC Chur — Базель . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

Превью матча EHC Chur — Базель

Команда EHC Chur в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 14-22. Команда Базель, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 23-26. Команда EHC Chur в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Базель забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Базель, в том матче победу одержали гостьи.