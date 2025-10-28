Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн ХК Амьенс Сомма - ГАП 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: ХК Амьенс СоммаГАП, 13 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Coliséum.

МСК, 13 тур, Стадион: Coliséum
Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса
ХК Амьенс Сомма
Завершен
5 : 2
28 октября 2025
ГАП
ГАП
-
ГАП
-
ГАП
-
Счет после 1-го периода: 2-1
ГАП
-
Счет после 2-го периода: 2-2
ГАП
-
ГАП
-
ГАП
-
Счет после 3-го периода: 5-2

Превью матча ХК Амьенс Сомма — ГАП

Команда ХК Амьенс Сомма в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-32. Команда ГАП, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 24-25. Команда ХК Амьенс Сомма в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ГАП забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды ГАП, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ХК Амьенс Сомма
ХК Амьенс Сомма
ГАП
ХК Амьенс Сомма
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.10.2025
ГАП
ГАП
1:3
ХК Амьенс Сомма
ХК Амьенс Сомма
Обзор
Игры 13 тур
28.10.2025
ХК Амьенс Сомма
5:2
ГАП
Завершен
28.10.2025
Гренобль
10:3
Бриансон
Завершен
28.10.2025
Пионье де Шамони-Монблан
5:3
Spartiates de Marseille
Отменен
28.10.2025
Руан
0:0
Англет
Завершен
Комментарии к матчу
