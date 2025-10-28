Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса : ХК Амьенс Сомма — ГАП , 13 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Coliséum .

Превью матча ХК Амьенс Сомма — ГАП

Команда ХК Амьенс Сомма в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-32. Команда ГАП, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 24-25. Команда ХК Амьенс Сомма в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ГАП забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды ГАП, в том матче победу одержали гостьи.