28.10.2025

Смотреть онлайн Пионье де Шамони-Монблан - Spartiates de Marseille 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: Пионье де Шамони-МонбланSpartiates de Marseille, 13 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Centre Sportif Richard Bozon.

МСК, 13 тур, Стадион: Centre Sportif Richard Bozon
Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса
Пионье де Шамони-Монблан
Отменен
5 : 3
28 октября 2025
Spartiates de Marseille
Spartiates de Marseille
-
Пионье де Шамони-Монблан
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Spartiates de Marseille
-
Spartiates de Marseille
-
Счет после 2-го периода: 1-3
Пионье де Шамони-Монблан
-
Пионье де Шамони-Монблан
-
Пионье де Шамони-Монблан
-
Пионье де Шамони-Монблан
-

Превью матча Пионье де Шамони-Монблан — Spartiates de Marseille

Команда Пионье де Шамони-Монблан в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 14-25. Команда Spartiates de Marseille, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 31-20. Команда Пионье де Шамони-Монблан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Spartiates de Marseille забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Spartiates de Marseille, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Пионье де Шамони-Монблан
Пионье де Шамони-Монблан
Spartiates de Marseille
Пионье де Шамони-Монблан
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.10.2025
Spartiates de Marseille
Spartiates de Marseille
8:2
Пионье де Шамони-Монблан
Пионье де Шамони-Монблан
Обзор
Игры 13 тур
28.10.2025
ХК Амьенс Сомма
5:2
ГАП
Завершен
28.10.2025
Гренобль
10:3
Бриансон
Завершен
28.10.2025
Пионье де Шамони-Монблан
5:3
Spartiates de Marseille
Отменен
28.10.2025
Руан
0:0
Англет
Завершен
