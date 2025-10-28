Превью матча Пионье де Шамони-Монблан — Spartiates de Marseille

Команда Пионье де Шамони-Монблан в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 14-25. Команда Spartiates de Marseille, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 31-20. Команда Пионье де Шамони-Монблан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Spartiates de Marseille забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Spartiates de Marseille, в том матче победу одержали хозяева.