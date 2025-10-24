Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Анже - Ницца 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: АнжеНицца, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Angers ICEPARC.

МСК, 11 тур, Стадион: Angers ICEPARC
Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса
Анже
Завершен
7 : 0
24 октября 2025
Ницца
Анже
-
Анже
-
Анже
-
Анже
-
Счет после 1-го периода: 4-0
Анже
-
Счет после 2-го периода: 5-0
Анже
-
Анже
-
Счет после 3-го периода: 7-0

Превью матча Анже — Ницца

Команда Анже в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 13-20. Команда Ницца, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 29-28. Команда Анже в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ницца забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Ницца, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Анже
Анже
Ницца
Анже
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.10.2025
Ницца
Ницца
0:3
Анже
Анже
Обзор
Игры 11 тур
24.10.2025
Пионье де Шамони-Монблан
-:-
Сержи-Понтуаз
Отменен
24.10.2025
Анже
7:0
Ницца
Завершен
24.10.2025
Англет
5:3
ГАП
Завершен
24.10.2025
Руан
2:3
Гренобль
Завершен
24.10.2025
ХК Амьенс Сомма
5:5
Spartiates de Marseille
Завершен
24.10.2025
Боксерс Бордо
0:0
Бриансон
Завершен
