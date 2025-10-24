Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса : Анже — Ницца , 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Angers ICEPARC .

Превью матча Анже — Ницца

Команда Анже в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 13-20. Команда Ницца, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 29-28. Команда Анже в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ницца забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Ницца, в том матче победу одержали гостьи.