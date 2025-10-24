Смотреть онлайн Руан - Гренобль 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: Руан — Гренобль, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire Guy Boissière.
Превью матча Руан — Гренобль
Команда Руан в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 33-15. Команда Гренобль, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 20-16. Команда Руан в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Гренобль забивает 2, пропускает 2.