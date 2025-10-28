Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса : Гренобль — Бриансон , 13 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire Pole Sud .

Превью матча Гренобль — Бриансон

Команда Гренобль в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 21-13. Команда Бриансон, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 13-23. Команда Гренобль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бриансон забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Бриансон, в том матче победу одержали хозяева.