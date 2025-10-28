Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Гренобль - Бриансон 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: ГренобльБриансон, 13 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Patinoire Pole Sud.

МСК, 13 тур, Стадион: Patinoire Pole Sud
Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса
Гренобль
Завершен
10 : 3
28 октября 2025
Бриансон
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Гренобль
-
Гренобль
-
Бриансон
-
Гренобль
-
Гренобль
-
Гренобль
-
Гренобль
-
Счет после 1-го периода: 6-1
Гренобль
-
Гренобль
-
Счет после 2-го периода: 9-2
Счет после 3-го периода: 10-3

Превью матча Гренобль — Бриансон

Команда Гренобль в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 21-13. Команда Бриансон, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 13-23. Команда Гренобль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бриансон забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Бриансон, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Гренобль
Гренобль
Бриансон
Гренобль
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.10.2025
Бриансон
Бриансон
2:1
Гренобль
Гренобль
Обзор
Игры 13 тур
28.10.2025
ХК Амьенс Сомма
5:2
ГАП
Завершен
28.10.2025
Гренобль
10:3
Бриансон
Завершен
28.10.2025
Пионье де Шамони-Монблан
5:3
Spartiates de Marseille
Отменен
28.10.2025
Руан
0:0
Англет
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Хавре Хавре
Нант Нант
8 Ноября
21:00
Эспаньол Эспаньол
Вильярреал Вильярреал
8 Ноября
23:00
EYEBALLERS EYEBALLERS
BetBoom Team BetBoom Team
8 Ноября
22:00
Сандерленд Сандерленд
Арсенал Арсенал
8 Ноября
20:30
Црвена Звезда Црвена Звезда
Будучност Будучност
8 Ноября
22:00