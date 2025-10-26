Превью матча Ницца — Гренобль

Команда Ницца в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 26-34. Команда Гренобль, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 20-12. Команда Ницца в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Гренобль забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Гренобль, в том матче победу одержали хозяева.