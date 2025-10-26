Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Ницца - Гренобль 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса: НиццаГренобль, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Palais des Sports Jean Bouin.

МСК, 14 тур, Стадион: Palais des Sports Jean Bouin
Чемпионат Франции по хоккею. Лига Магнуса
Ницца
Завершен
1 : 4
26 октября 2025
Гренобль
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Гренобль
-
Гренобль
-
Ницца
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Счет после 2-го периода: 1-2
Гренобль
-
Гренобль
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча Ницца — Гренобль

Команда Ницца в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 26-34. Команда Гренобль, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 20-12. Команда Ницца в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Гренобль забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Гренобль, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ницца
Ницца
Гренобль
Ницца
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.10.2025
Гренобль
Гренобль
5:1
Ницца
Ницца
Обзор
Игры 14 тур
31.10.2025
Англет
6:1
ХК Амьенс Сомма
Завершен
31.10.2025
Сержи-Понтуаз
1:2
Боксерс Бордо
Завершен
31.10.2025
Spartiates de Marseille
2:3
Анже
Завершен
31.10.2025
Бриансон
-:-
Руан
Отложен
31.10.2025
ГАП
2:3
Пионье де Шамони-Монблан
Завершен
26.10.2025
Ницца
1:4
Гренобль
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30