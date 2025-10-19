Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн ХК Мюнхен - Дрезден 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: ХК МюнхенДрезден, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпия ледовый дворец.

МСК, 12 тур, Стадион: Олимпия ледовый дворец
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ХК Мюнхен
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Дрезден
Смотреть онлайн
ХК Мюнхен
-
Счет после 1-го периода: 1-0
ХК Мюнхен
-
Счет после 2-го периода: 2-0
Дрезден
-
Счет после 3-го периода: 2-1

Превью матча ХК Мюнхен — Дрезден

Команда ХК Мюнхен в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 25-32.

ХК Мюнхен ХК Мюнхен
52
Германия
Патрик Хагер
16
Германия
Конрад Абельтсхаузер
93
Германия
Maximilian Kastner
11
Германия
Маркус Эйзеншмид
82
Канада
Крис ДеСоуза
30
Канада
Антуан Бибо
77
Канада
Адам Брукс
97
Канада
Габриел Фонтейн
12
США
Brady Ferguson
17
Канада
Таро Хиросе
79
Германия
Philipp Krening
27
Германия
Veit Oswald
18
Германия
Rio Kaiser
95
Канада
Диллон Хетерингтон
55
Германия
Fabio Wagner
22
Финляндия
Вилле Покка
35
Германия
Матиас Нидербергер
8
Германия
Тобиас Ридер
42
Германия
Ясин Эхлиц
24
Канада
Райан Мерфи
Дрезден Дрезден
15
США
C.J. Suess
25
Словакия
Tariq Hammond
74
Чехия
Томас Сикора
19
Германия
Niklas Postel
3
США
Alec McCrea
17
Канада
Ланс Боума
62
Швейцария
Янник Швенденер
61
США
Джастин Браун
8
США
Остин Ортега
47
Чехия
Sebastian Gorcik
57
Швеция
Эмиль Юханссон
92
Чехия
Tomas Andres
12
США
Andrew Yogan
27
Канада
Дейн Фокс
24
Швеция
Simon Karlsson
84
Канада
Trevor Parkes
23
Германия
Oliver Granz
35
Словакия
Юлиус Гудачек
20
Германия
Matthias Pischoff
20
Германия
Matthias Pischoff
