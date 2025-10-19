Смотреть онлайн ХК Мюнхен - Дрезден 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: ХК Мюнхен — Дрезден, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпия ледовый дворец.
Превью матча ХК Мюнхен — Дрезден
Команда ХК Мюнхен в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 25-32.