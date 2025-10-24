Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Дрезден - Тайгерз 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: ДрезденТайгерз, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе EnergieVerbund Arena.

МСК, 13 тур, Стадион: EnergieVerbund Arena
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Дрезден
Завершен
:
24 октября 2025
Тайгерз
Смотреть онлайн
Тайгерз
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Тайгерз
-
Тайгерз
-
Счет после 2-го периода: 0-3
Дрезден
-
Дрезден
-

Превью матча Дрезден — Тайгерз

Дрезден Дрезден
32
Германия
Ricardo Hendreschke
84
Канада
Trevor Parkes
23
Германия
Oliver Granz
8
США
Остин Ортега
20
Германия
Matthias Pischoff
15
США
C.J. Suess
25
Словакия
Tariq Hammond
33
Швеция
David Suvanto
19
Германия
Niklas Postel
3
США
Alec McCrea
56
Германия
Felix Kruger
45
Финляндия
Юсси Олкинуора
27
Канада
Дейн Фокс
17
Канада
Ланс Боума
9
США
Дрю Леблан
57
Швеция
Эмиль Юханссон
61
США
Джастин Браун
91
США
Трэвис Тёрнбулл
62
Швейцария
Янник Швенденер
47
Чехия
Sebastian Gorcik
92
Чехия
Tomas Andres
Тайгерз Тайгерз
75
Финляндия
Elis Hede
13
Германия
Mario Zimmermann
90
Германия
Filip Varejcka
17
Германия
Adrian Klein
71
США
Nick Halloran
73
Германия
Linus Brandl
21
Германия
Sebastian Wieber
40
Норвегия
Henrik Haukeland
19
Германия
Tim Brunnhuber
91
Германия
Tim Fleischer
9
Германия
Стефан Дашнер
88
Канада
Wade Allison
20
Канада
Джастин Скотт
38
Германия
Stefan Loibl
86
Канада
Скайлер Маккензи
92
Германия
Marcel Brandt
7
Канада
Nicolas Beaudin
6
Alex Green
37
США
Josh Melnick
53
Германия
Danjo Leonhardt
53
Германия
Danjo Leonhardt
Комментарии к матчу
