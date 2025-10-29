Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Дрезден - Айс Тайгерс 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: ДрезденАйс Тайгерс, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе EnergieVerbund Arena.

МСК, 15 тур, Стадион: EnergieVerbund Arena
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Дрезден
Завершен
1 : 5
29 октября 2025
Айс Тайгерс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Айс Тайгерс
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Айс Тайгерс
-
Айс Тайгерс
-
Айс Тайгерс
-
Айс Тайгерс
-
Счет после 2-го периода: 0-5
Дрезден
-
Счет после 3-го периода: 1-5

Превью матча Дрезден — Айс Тайгерс

Дрезден Дрезден
3
США
Alec McCrea
27
Канада
Дейн Фокс
8
США
Остин Ортега
45
Финляндия
Юсси Олкинуора
84
Канада
Trevor Parkes
23
Германия
Oliver Granz
15
США
C.J. Suess
25
Словакия
Tariq Hammond
33
Швеция
David Suvanto
20
Германия
Matthias Pischoff
92
Чехия
Tomas Andres
47
Чехия
Sebastian Gorcik
61
США
Джастин Браун
17
Канада
Ланс Боума
91
США
Трэвис Тёрнбулл
32
Германия
Ricardo Hendreschke
56
Германия
Felix Kruger
9
США
Дрю Леблан
12
США
Andrew Yogan
57
Швеция
Эмиль Юханссон
62
Швейцария
Янник Швенденер
Айс Тайгерс Айс Тайгерс
31
Германия
Никлас Треутле
43
Канада
Greg Meireles
10
США
Evan Barratt
44
Германия
Josef Eham
74
Cody Haiskanen
48
Германия
Jake Ustorf
35
Германия
Luca Ganz
73
Германия
Roman Kechter
37
США
Tyler Spezia
6
Германия
Julius Karrer
9
Германия
Justus Bottner
49
Германия
Thomas Heigl
90
Германия
Константин Браун
24
Германия
Marcus Weber
42
Германия
Luis Uffing
95
Charlie Gerard
47
Owen Headrick
41
Германия
Jakob Weber
75
Канада
Самуэль Дов-Макфоллс
81
Канада
Brett Murray
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Челтенхэм Челтенхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
10 Ноября
23:00
Dplus KIA Dplus KIA
G2 Esports G2 Esports
10 Ноября
23:30
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30
FaZe FaZe
Team BDS Team BDS
10 Ноября
23:30
ENTERPRISE ENTERPRISE
FURIA FURIA
10 Ноября
23:30
ALLINNERS ALLINNERS
Nemiga Nemiga
10 Ноября
21:00
Челмсфорд Челмсфорд
Хорнчерч Хорнчерч
10 Ноября
22:45
Runa Team Runa Team
Royal Jelly Royal Jelly
10 Ноября
22:00
Янник Синнер Янник Синнер
Феликс Огер Алиассим Феликс Огер Алиассим
10 Ноября
22:30