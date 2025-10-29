29.10.2025
Смотреть онлайн Дрезден - Айс Тайгерс 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: Дрезден — Айс Тайгерс, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе EnergieVerbund Arena.
МСК, 15 тур, Стадион: EnergieVerbund Arena
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Завершен
1 : 5
29 октября 2025
Счет после 1-го периода: 0-1
Счет после 2-го периода: 0-5
Дрезден
-
Счет после 3-го периода: 1-5
Превью матча Дрезден — Айс Тайгерс
Дрезден
3
Alec McCrea
27
Дейн Фокс
8
Остин Ортега
45
Юсси Олкинуора
84
Trevor Parkes
23
Oliver Granz
15
C.J. Suess
25
Tariq Hammond
33
David Suvanto
20
Matthias Pischoff
92
Tomas Andres
47
Sebastian Gorcik
61
Джастин Браун
17
Ланс Боума
91
Трэвис Тёрнбулл
32
Ricardo Hendreschke
56
Felix Kruger
9
Дрю Леблан
12
Andrew Yogan
57
Эмиль Юханссон
62
Янник Швенденер
Айс Тайгерс
31
Никлас Треутле
43
Greg Meireles
10
Evan Barratt
44
Josef Eham
74
Cody Haiskanen
48
Jake Ustorf
35
Luca Ganz
73
Roman Kechter
37
Tyler Spezia
6
Julius Karrer
9
Justus Bottner
49
Thomas Heigl
90
Константин Браун
24
Marcus Weber
42
Luis Uffing
95
Charlie Gerard
47
Owen Headrick
41
Jakob Weber
75
Самуэль Дов-Макфоллс
81
Brett Murray
Комментарии к матчу