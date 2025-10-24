Смотреть онлайн Битигхайм Стилерз - Дюссельдорфер ЕГ 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Битигхайм Стилерз — Дюссельдорфер ЕГ, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе EgeTrans Arena.
Превью матча Битигхайм Стилерз — Дюссельдорфер ЕГ
Команда Битигхайм Стилерз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей с разницей шайб 17-25. Команда Дюссельдорфер ЕГ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 31-28. Команда Битигхайм Стилерз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Дюссельдорфер ЕГ забивает 3, пропускает 3.